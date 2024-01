Vers la rénovation et l'agrandissement du COSEC Nord à Chalon

C'est un secret pour personne, et encore moins pour l'ensemble des clubs et associations sportives chalonnaises, Chalon et son agglomération manquent cruellement de structures sportives. Des engagements ont été annoncés à maintes reprises par Gilles Platret et Sébastien Martin, au cours de ces dernières années, sans que les dossiers se formalisent. Les années 2024 et 2025 devraient connaître un coup d'accélérateur.

Le choix du Grand Chalon s'est porté sur le site du Stade Léo Lagrange avec l'idée de donner un coup de lustre au Cosec Nord. Une cure de jouvence loin d'être inutile au regard de l'état de santé du gymnase. Rénovation complète mais aussi extension du gymnase ont été évoqués par Sébastien Martin ce jeudi matin, avec l'idée de conforter toujours plus le pôle sportif du stade Léo Lagrange.

Info-chalon.com ne manquera pas de vous tenir informé de l'avancée du dossier.

L.G