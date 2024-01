AVIS DE DECES - Madame Colette FÈVRE née GAUDILLAT

SAINT-RÉMY - GRIGNY - RULLY



René, son époux ;

Rachel et Philippe, Frédéric et Anne, Thierry et sa compagne, ses enfants et leurs conjoints ;

Matthieu et Clémence, Josselin et Fanny, Thomas et Adeline, Bastien et Charlotte, Adrien et Cyrielle, ses petits-enfants ;

Nathan, Ethan, Charlie, Amélia, ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Colette FÈVRE

née GAUDILLAT

survenu le 16 janvier 2024,

à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le jeudi 25 janvier 2024, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.