AVIS DE DECES - Monsieur Henri DESFONTAINE

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Nicole DESFONTAINE, son épouse ;

Marie, sa fille ;

Nicolas, son fils et Clotilde ;

Jérôme, son petit-fils et Élodie ;

Emma, son arrière-petite-fille ;

ses frère, sœur, belles-sœurs et beau-frère ainsi que les familles DESFONTAINE et GRILLOT, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Henri DESFONTAINE

survenu le 17 janvier 2024,

à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 26 janvier 2024, à 10h30, en l'église de Saint-Léger-sur-Dheune.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son fils,

François

décédé en 1989.