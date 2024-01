Manifestations agricoles en Côte-d’Or : le barrage sur l'A6 au niveau de Beaune centre toujours actif

En conséquence, la préfecture de la Côte-d’Or, par arrêté préfectoral, a décidé :

de rétablir la circulation sur l’A6 depuis 8h30 dans les deux sens entre la limite administrative de l’Yonne et de la Côte-d’Or et l’échangeur de Pouilly-en-Auxois. L’A6 reste fermée entre Pouilly-en-Auxois et Chalon-sur-Saône, les usagers souhaitant emprunter cet axe sont invités à emprunter la RD906 via Arnay-le-Duc ;

de rétablir la circulation sur l’A31 dans les deux sens entre la limite administrative de la Haute-Marne et de la Côte-d’Or et le diffuseur n°4 d’Arc-sur-Tille. L’A31 est circulante dans les deux sens entre Nuits-Saint-Georges et la Haute-Marne. La portion d’autoroute entre Nuits-Saint-Georges et Beaune reste fermée ;

de maintenir l’A36 fermée à la circulation dans le sens Est Ouest depuis Seurre. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation

La préfecture de la Côte-d’Or recommande aux usagers de :

adapter la vitesse et respecter les itinéraires alternatifs indiqués,

rester informés de l’évolution de la situation en consultant les informations officielles sur la

route via le site www.bison-fute.gouv.fr et en écoutant Autoroute Info 107.7 et en suivant @Prefet21_BFC sur X (Twitter) .