CARNET ROSE - Bienvenue à Ambre

Ambre MARTIN est née le 22 janvier à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Clara REHOUDJA et de Dylan MARTIN. La maman est employée polyvalente et le papa est chauffeur routier. La petite famille réside à Serley. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !