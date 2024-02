Stage d'improvisation théâtrale pour les 7- 14 ans: Les Apprentis Sorciers

BIENVENUE à la célèbre Ecole de Magie qui a accueilli de nombreux sorciers, dont un très célèbre. Vous le connaissez tous, ses initiales sont HP.



Ce stage d’improvisation pour enfants aura pour but la découverte et la création artistique collective autours du thème de la magie et du monde des sorciers.

Pendant, 5 jours, votre enfant découvrira la vie d’un apprenti sorcier: Il recevra sa lettre d’admission, choisira une maison, décidera de son nom de sorcier, fabriquera sa baguette magique, apprendra le Quidditch, inventera des formules magiques et peut-être qu’il étudiera l’art de la potion ou de la divination.

Et surtout, votre enfant découvrira par le jeu, différentes techniques théâtrales qui lui permettront de se découvrir et d’oser s’exprimer au sein du groupe. Il prendra confiance en lui et en les autres. Il apprendra l’écoute et à créer une oeuvre collective 100% improvisée.

Ce stage sera une immersion dans le monde de la magie et permettra à votre enfant de s’amuser et de créer des improvisations thématique autours des livres/films d’Harry Potter.

Le stage aura lieu dans un environnement de respect, d’écoute, et de bienveillance et sera adapté en fonction de l’âge de l’enfant et de son développement personnel.

Une petite représentation aura lieu le vendredi à 16h30.

Costumes et accessoires fournis pendant le stage.

Plus d'infos sur www.theatromania.net

Pour inscrire votre enfant, vous pouvez nous contacter:

par email à info@theatromania.net

par téléphone au 07 82 90 58 72