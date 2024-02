30 ANS DU GRAND CHALON - Un anniversaire marqué par son succès

Pour l'occasion, il fallait s'être inscrit en répondant à l'invitation, compte tenu de la jauge limitée de l'Espace des Arts. Certains l'ont découvert à leurs dépens, en se voyant refuser l'accès. Une situation qui prouve le succès du rendez-vous porté par le Grand Chalon. Animée par Amandine Ibled, la soirée aura été menée de main de maitre, mettant en avant le savoir-faire des formations artistiques chalonnaises, dont notamment le Brass Band du Grand Chalon, un groupe composé de cuivres, qui a suscité l'enthousiame du public, en toute fin de soirée, avant que les invités rejoignent le buffet.

Roger Leborne, Dominique Perben, Christophe Sirugue et Sébastien Martin, ont bien sûr été à l'honneur de la soirée. Entre les précurseurs de l'intercommunalité et les héritiers, la parole a été donnée à chacun d'entre eux, à travers une vidéo réalisée par le service communication du Grand Chalon, qu'info-chalon.com vous propose de retrouver ici même en intégralité.

Le rôle de l'intercommunalité n'est plus à démontrer, sans doute encore plus aujourd'hui qu'hier. Et c'était bien le sens du message que Sébastien Martin entendait porter, "nous pouvons être collectivement fiers du travail accompli. 30 années durant lesquelles il a fallu faire preuve d’un sens du devoir : allier intercommunalité et commune au service de l’intérêt général" a rappelé Sébastien Martin.

Creusot Loire ou Kodak... autant de traumatismes qui ont forgé le Grand Chalon d'aujourd'hui

A tour de rôle, les présidents successifs du Grand Chalon, ont rappelé les grandes crises qu'ils ont dû gérer face aux mésaventures industrielles. Des chocs, des traumatismes, qui ont permis au Grand Chalon, d'être ce qu'il est aujourd'hui, ont rappelé les anciens élus. 30 années au cours desquelles le Grand Chalon a mené un grand nombre d'actions faisant du Grand Chalon, un territoire pionnier sur bien des sujets. "L’une des premières en France à déployer le tri sélectif, l’une des premières à prendre en main la compétence de l’eau et de l’assainissement, l’une des premières aussi à se doter d’une stratégie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et aujourd’hui, travailler avec les communes, à la production d’énergies renouvelables".

L'industrie, le fil conducteur de 30 années de construction collégiale

Dirigée par la droite ou par la gauche, l'intercommunalité n'a jamais bouleversé ses priorités. C'est aussi ça le gage de la réussite du Grand Chalon, "construit sur le temps long". Sébastien Martin a tenu à rendre hommage à celles et ceux qui oeuvrent pour le territoire, "sans votre énergie, sans votre amour de notre territoire. Sans cette richesse humaine et cette générosité à nulle autre pareille, aucun des défis dont nous avons parlé ne pourrait être surmonté. Soyez certains de l’engagement des élus du Grand Chalon pour tendre vers un seul cap: faire du Grand Chalon la capitale économique et industrielle de la Bourgogne-Franche-Comté, une capitale résolument engagée dans la préservation de son environnement et l’épanouissement de ses habitants !"