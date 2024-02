Carnaval de Chalon 2024 : La préparation des chars avance à grands pas

Si les chars du Carnaval de Chalon défileront bien dans les rues du centre-ville devant des milliers de spectateurs réunis pour l'occasion, une poignée de bénévoles s'activaient encore samedi matin pour que la fête soit plus belle. Plus de détails avec Info Chalon.

Rois du déguisement affreux et du burlesque, les Gôniots, personnages emblématiques de notre ville, défileront devant des milliers de spectateurs réunis à l'occasion du 103ème Carnaval de Chalon qui aura lieu du 23 février au 6 mars 2024.

Mais avant que les Chalonnais, Grand-Chalonnais et les nombreux touristes ne les découvrent à l'occasion des Corsos qui auront lieu les 25 février et 3 mars, des petites mains s'activent en secret dans un hangar situé dans un quartier de Chalon-sur-Saône autour des neuf imposants chars colorés et animés.

Fleurs, décorations, si les chars arrivent ici déjà construits, ils ne sont pas parés pour autant, aussi la dizaine de bénévoles s'improvisent menuisiers, décorateurs ou fleuristes. Surtout que certains personnages et menus détails méritent quelques ajustements pour que la fête soit plus belle.

Les bénévoles, parmi lesquels se trouvent des membres de la Confrérie Royale Gôniotique, ont également reçu la visite de Mélanie et Tessa, les Pépettes en 4 L, délicieux pains au chocolat de la Boulangerie Karine et Thierry Duvernay, située à Fragnes-La Loyère, et confettis compris.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati