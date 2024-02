Forfait mobile.. la fidélité ne paie vraiment pas

En ce début 2024, bon nombre de clients de forfaits mobiles ont vu leurs factures augmenter. SFR, Orange, Sosh, Bouygues Telecom ou encore RED by SFR ont en effet révisé leurs tarifs à la hausse, au plus grand dam des usagers. Alors que les abonnés paient plus cher chaque année, les offres réservées aux nouveaux clients sont bien plus avantageuses. En changeant d'opérateur, les consommateurs peuvent donc réaliser de précieuses économies !

D'après le baromètre 2023 établi par le comparateur en ligne MonPetitForfait.com, qui prend en compte une vingtaine d'opérateurs du marché, un forfait mobile avec au moins 15 Go de data et l'illimité des appels et SMS se monnaie désormais à un peu plus de 19 € par mois en 4G et plus de 25 € en 5G, l'ensemble étant en baisse de plus de 10 % par rapport aux offres 2022. Attention toutefois, il y a de fortes disparités entre les offres avec et sans engagement, allant du simple au double.

En revanche, côté box internet fibre d'entrée de gamme, les prix ont flambé de 8 % en un an, pour atteindre un tarif moyen de près de 31 € par mois (remises et frais d'ouverture inclus).