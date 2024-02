30 ans de présidence, ça se fête !

Vendredi 2 février 2024, Roger et Yvette Michelin avaient rendez-vous à la Petite Salle Marcel Sembat mais quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient tombés dans un traquenard qu'ils ne sont pas prêts d'oublier : la famille et leurs amis s'étaient réunis pour célébrer les 30 ans de présidence à la tête du Comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes.

Si personne ne manquait à l'appel, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Dominique Michelin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Annie Lombard, la vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi, de l'insertion et de la santé, Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, de nombreux élus, Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier, les présidents de comités de quartier et de nombreuses rosières, reines et vice-reines de quartier étaient également dans la combine.

(Plus de photos à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati