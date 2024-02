Du 15 mars au 15 avril 2024, L’atelier de tapissier Bagatelle Créations vous propose d’apprivoiser l’artisanat d’art !

Au sein de son atelier de la rue Georges Musy à Saint Rémy, Valérie VIGNERON, artisan tapissier et passionnée par son travail, vous invite à venir vous initier à ce métier et réaliser vous-même un siège avec lequel vous repartirez une fois terminé.



Tout au long des ateliers, Valérie vous accompagne et vous guide pas à pas dans la réalisation de chaque étape. Les outils nécessaires vous sont prêtés et les fournitures vous attendent sur place.



Au nombre de quatre, les ateliers vous proposent aussi bien de découvrir la garniture traditionnelle en crin (atelier ‘’Tabourets’’ et atelier ‘’Bridges’’) que la garniture contemporaine en mousse (atelier ‘’Chaises’’) et mousse capitonnée (atelier ‘’Capitons’’). Le tout, dans la joie, la gaité et la bonne humeur.



Profitez-en pour venir apprivoiser l’artisanat d’art !



Informations, dates et réservations sur le site www.bagatelle-creations.fr ou par téléphone au 06 24 03 17 72.



Bagatelle Créations

30 rue Georges Musy

71100 Saint Rémy

06 24 03 17 72

contact@bagatelle-creations.fr