L’Espace Santé Prévention du Grand Chalon labellisé « Maison Sport-Santé »

Délivrée pour 5 ans par le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Santé, le label « Maison Sport-Santé » de l’Espace Santé Prévention reconnaît le travail mené par le Grand Chalon vers ses publics dans le cadre du Contrat Local de Santé.

Un sérieux coup de projecteur sur l’ensemble des actions menées par le Service Santé Handicap de l’Agglomération.

Le contexte

Le programme « Maisons Sport-Santé » (MSS) s’intègre dans la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 et vise à amener le plus grand nombre de personnes à pratiquer une activité physique et sportive, de manière régulière, durable et adaptée pour améliorer l’état de santé de la population.

Pour le Grand Chalon qui développe un volet « Sport-Santé » dans le cadre de son Contrat Local de Santé, il s'agit de donner l’opportunité à tout public de pratiquer une activité physique et sportive à des fins de santé ou de bien-être et réduire les comportements sédentaires, et ce dans un « lieu ressources » dédié.



La collectivité a répondu à l’appel à projet lancé par l’État pour bénéficier du label « Maison Sport-Santé » et l’a obtenu officiellement dès avril 2023, avant de recevoir l’accréditation pour 5 ans, effective le 1er janvier 2024.



Le label permet au Grand Chalon d’identifier l’Espace Santé Prévention comme lieu ressources, information et orientation des publics et partenaires, et de valoriser l’ensemble de ses actions vers professionnels et grand public.

Référent sur le territoire auprès des instances professionnelles, collectivités et usagers, le Grand Chalon s’appuie :

- sur l'ensemble des partenaires du territoire (associations sportives, associations de patients, structures privées engagées dans le sport-santé, établissements de santé, maisons de santé, structures médico-sociales, structures de l'insertion sociale, CCAS...)

- sur différents cadres politiques (contrat local de santé, contrat de ville via l'Atelier Santé Ville, politique d'accessibilité, de mobilité, label Ville Sportive, charte ville active PNNS...)

- sur le réseau régional Sport-Santé Bourgogne Franche-Comté (labellisé Maison Sport-Santé) pour développer le dispositif régional de sport sur ordonnance (dispositif PASS).

Les programmes Sport Santé développés sur le territoire

- Programme « Sport sur ordonnance » : dispositif de sport sur ordonnance, le « PASS » est développé en Bourgogne Franche-Comté via le CROS et le Réseau Sport Santé avec le financement de la DRDJSCS et de l’ARS. Le Grand Chalon, la ville de Chalon et le CROS signent chaque année une convention tripartite annuelle. Celle-ci établit le rôle et les responsabilités de chacun et propose la mise en place de créneaux d’APA.

Aujourd’hui ce dispositif permet la mise en place de 8 créneaux d’activités physiques adaptées aux personnes sédentaires et atteintes de maladies chroniques (60 participants pour l’année 2022/2023). De

plus, une impulsion a été donnée aux associations qui proposent elles aussi des créneaux d’APA : Cercle nautique chalonnais, Siel bleu, Cœur et santé, Golf santé, GV lux, Association de Demigny. Chaque année ce dispositif est promu auprès des professionnels de santé prescripteurs du territoire.

- Programme « Activ’santé : bien être et remise en forme » : programme d’activités physiques adaptées aux personnes sédentaires en situation de précarité, Activ’santé cible celles qui souhaitent reprendre une activité physique (20 participants en 2023) et propose bilan de santé préalable et séance hebdomadaire de gym douce.

En complément des créneaux d’activité physique réguliers du PASS ou d’Activ’ santé, les personnes bénéficient de découvertes d’activités : découverte d’activités « bouger plus », cycle « osez l’eau », découverte du vélo, ateliers « mon poids et moi », cycle de sophrologie, cycle « booster sa santé »,

-Atelier tremplin « Pass’sport forme » : programme à destination des enfants en surpoids de 6 à 10 ans et de leurs familles, mis en place par le service des Sports et le service Santé et Handicap, en partenariat avec le Reppop-bfc.

- Programmes d’activités physiques adaptées aux seniors : programmes d’activités physiques adaptés aux séniors proposés par la Maison des séniors de Chalon et animés par le service des sports, et d’autres intervenants.

Depuis 2011, une dizaine de programmes ont été impulsés par le service Santé et Handicap et se poursuivent sur les communes du Grand Chalon : Fontaines, Lans, Fragnes, Sevrey, St Désert, Crissey, Mercurey, St Marcel, St Rémy….

Ils sont animés par des enseignants APA de l’association « Siel Bleu » ou par un éducateur formé individuel. En 2022/2023 un financement de la conférence de financeurs permet de relancer cette dynamique.

- Programme en direction des agents : la pause sportive a touché 30 agents le premier trimestre 2023.

L’Espace santé prévention, un lieu ressources

Situé 1, place Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône, l’Espace Santé Prévention est ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h - 03 85 46 14 57). L’éducateur sportif référent sport-santé du pôle animation et vie sportive, comme la diététicienne chargée des projets nutrition du service Santé et Handicap, participent à la mise en place et/ou à l’animation de différents temps de sensibilisation au sport-santé à destination du grand public et de publics spécifiques. Il est possible d'avoir un rdv pour un conseil individualisé avec un éducateur référent sport-santé, par téléphone au 06 63 49 69 70, ou par mail à maison.sportsante@legrandchalon.fr.

Informations générales : Espace Santé Prévention, 1 place sainte Marie, Chalon-sur-Saône

En savoir plus sur les Maisons Sport-Santé : Maisons Sport-Santé | sports.gouv.fr