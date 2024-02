Le Rotary Chalon Saint-Vincent participe à l’action nationale « Jetons Cancer »

Ce samedi 3 février dernier, des membres du Rotary Chalon Saint-Vincent proposaient à l’entrée du magasin, dans le cadre de l’action « Jetons Cancer », moyennant un euro, un jeton de chariot de supermarché à toutes les personnes venues faire leurs courses au Carrefour Market de Saint-Marcel.

« Jetons Cancer » est une opération organisée par le Rotary sur un plan national depuis 2015 chaque premier samedi de février et a permis en une petite décennie de collecter au total plus de 1 260 000 €.

Le centre Leclerc de Dijon bénéficiaire en 2023

Les fonds récoltés sont intégralement et exclusivement attribués à l’achat de matériel pour la recherche et la lutte contre le cancer. En 2023 quatre appareils de haute technologie ont été fournis : un séquenceur Prométhion P2 d’un montant de 76 047 € pour le Centre Georges François Leclerc de Dijon, un microscope automatisé d’un prix de 81 000 € pour le centre Gustave Roussy de Villejuif, une station de travail Intelligence Artificielle d’une somme de 39 425 € pour le CHU de Brest et enfin un Solarlight LS 1000 d’un coût de 59 800 € pour le CEA de Grenoble.

Le combat contre le cancer, qui tue chaque année près de 150 000 personnes en France, n’est pas terminé… Les rotariens de Chalon Saint-Vincent devraient reconduire cette action d’ici juin dans un autre magasin de l’agglomération chalonnaise.

Gabriel-Henri THEULOT