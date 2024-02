"FC Chalon, le scandale du terrain JP Adams" - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com

FC Chalon, le scandale du terrain JP Adams



Le FCC, actuellement en R1et qui joue la montée en D3 sera de nouveau privé de son terrain d'honneur dont la pelouse a été refaite la saison dernière; quand on a suivi les travaux, tout le monde savait que ce terrain serait injouable, pas besoin d'être un grand spécialiste (à qui la faute ? Les gravats rapportés, la canicule, le non arrosage, surtout l'incompétence).



Conséquence, nouveau repli sur le synthétique à partager avec les ACF, même la buvette, et casse tête pour caser les nombreux matchs et entrainements des deux clubs.



Chalon, environ 45000 habitants, ville sportive européenne!!! ne possède qu'un terrain de ce genre alors que des villes de 5000 habitants, même moins en possèdent 1 voire 2 (pathétique par nous). Comment encourager les supporters à venir aux matchs dans des conditions d'accueil indignes; gradins, quand il y en a(voir dimanche 11/2) qui sont soit trempés, soit brûlants car ils ne sont pas couverts, le spectateur est confronté au vent, au froid, à la pluie, à la chaleur; où le FCC aurait joué s'il était monté en D3 ? Je ne parle même pas de l'éclairage. Pour les élus, il est bien plus confortable d'assister en VIP aux matchs de l'Elan et ce n'est pas de la jalousie car je suis abonné a ce club depuis 25 ans, voire plus.

Je comprends la lassitude du Président, dirigeants, bénèvoles, joueurs et de l'entraineur qui a fait part de son mécontentement lors de la soiree Partenaires. Qui va payer la note ? En espèrant ça ne soit pas le contribuable, sinon ils apprécieront.



Un abonné du FCC, de l'Elan et un temps à feu RC Chalon en fédérale 1