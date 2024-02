Les sapeurs pompiers de Saône et Loire en deuil, avec le décès dans un accident du jeune David Thibault

Communiqué :

André ACCARY, président du conseil d’administration du SDIS du Saône-et-Loire et président d’honneur du comité d’organisation Saône-et-Loire 2024,

Jean-Patrick COURTOIS, maire de Mâcon et président d’honneur du comité d’organisation Saône-et- Loire 2024,

Colonel Frédéric PIGNAUD, directeur départemental du SDIS de Saône-et-Loire, chef de corps et co- président du comité d’organisation Saône-et-Loire 2024,

Lieutenant-colonel Thierry VUILLEMIN, président de l’union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire et co-président du comité d’organisation Saône-et-Loire 2024,

Lieutenant Yannick BONIN, chef du centre d’incendie et de secours de Joncy,

Ont la douleur de vous informer du décès du sapeur 1e classe David THIBAULT, sapeur-pompier volontaire du corps départemental de Saône-et-Loire, lors d’un accident de circulation qui s’est produit hors service ce lundi 12 février en début de soirée sur la commune de Mary.

Originaire de la région parisienne, David s’était installé sur la commune de Mary avec sa famille et portait un engagement de sapeur-pompier volontaire au CIS de Joncy depuis le 1er décembre 2021.

Diplômé de l’école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art Olivier de Serres, David avait monté son entreprise de graphisme TRANCH DESIGN.

Il était l’auteur du logo du 130e congrès national des sapeurs-pompiers de France, pour lequel il a remporté le concours organisé par le comité d’organisation en mars 2023.

David était âgé de 41 ans et père d’un garçon de 10 ans.

Les élus membres du conseil d’administration du SDIS de Saône-et-Loire, l’ensemble des sapeurs- pompiers du corps départemental et personnels administratifs et techniques du service, les membres du réseau associatif et le comité d’organisation du 130e congrès national expriment leurs sincères condoléances à la famille de David, son épouse Marion, son fils Hayden, à ses proches, ainsi qu’à ses collègues et amis du centre d’incendie et de secours de Joncy.

Le 130e congrès national des sapeurs-pompiers de France portera la mémoire de David à travers l’identité visuelle de l’événement.