123 donneurs pour la collecte organisée par l’amicale intervillages pour le don de sang de Crissey, Lessard, Sassenay et Virey le Grand.

Une fois de plus les actions menées comme le face à face au centre commercial Leclerc ont été profitables pour inciter les donneurs à prendre rendez-vous et enregistrer de nouveaux donneurs. Certains sont venus faire un nouveau premier don après une interruption de plusieurs années.

Pour d’autres, ils sont venus en groupe de la même entreprise la Société Hydroprocess. Laure, Séverine, Karine et Sylvain étaient accompagnés de Fanny qui s’apprêtait à faire son premier don mais malheureusement, pour raison médicale, elle n’a pas pu donner.

L’après-midi, 34 élèves sont venus en visite à la collecte à 15 h 30, c’est une action importante que celle de sensibiliser les jeunes et très jeunes au don de sang.

L’EFS a été très satisfaite de la collecte et les bénévoles aussi malgré une journée très éprouvante pour eux. Ils étaient présents depuis les 6h00 du matin ils se sont occupés de l’accueil et la collation des donneurs et ils ont terminé le rangement, le nettoyage de la salle à 22h30 le soir.

C.Cléaux