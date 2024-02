Grève des contrôleurs à la SNCF : Les prévisions du trafic des TER et des TGV en Bourgogne - Franche-Comté

Prévisions régionales de trafic suite au mouvement social national des chef(fe)s de bord du jeudi 15 février 20 heures au lundi 19 février 8 heures.



Pour notre Région, ce mouvement perturbera uniquement les lignes TGV SNCF Voyageurs.

Pour les TER Mobigo Bourgogne-Franche-Comté, le trafic sera quant à lui normal ce week-end.

Les prévisions sur vendredi et samedi :

• TER Bourgogne-Franche-Comté : Normal

• TGV INOUI Paris <> Bourgogne Franche Comté : 3 TGV sur 4

• TGV Lyria Paris <> Suisse via Bourgogne Franche Comté : 3 TGV sur 5Infotrafic

• TGV Province – Province Nord / Sud via Bourgogne Franche Comté : 1 TGV sur 3

• Ouigo Train Classique Paris <> Lyon : trafic normal

• INTERCITÉS de jour(Paris – Nevers – Clermont) : 1 sur 2







Modalités d’échanges et remboursement TGV :



Les clients ayant réservé leurs trains recevront par mail / sms l’information spécifiant si leur train est maintenu ou annulé (pour ceux qui ont donné leurs coordonnées).

Ceux dont les trains sont maintenus ont la garantie de voyager. Aucune action à faire.

Ceux dont les trains sont annulés par manque de personnel de bord bénéficieront :

- d’un échange sans frais dans tous les TGV où il reste de la place jusqu’au lundi 19 février (et il reste environ 300 000 billets à la vente sur les TGV circulant) ;

- ou d’un remboursement de 100% du prix du billet, si le client annule son voyage prévu entre vendredi 16 février et lundi 19 février inclus

Pour ceux-ci, une mesure exceptionnelle supplémentaire est appliquée : SNCF Voyageurs offre une réduction sur le prochain voyage en TGV ou INTERCITÉS. Les clients pourront consulter les modalités de cette offre ici: https://www.sncf-voyageurs.com/fr/contactez-nous/... ons-et-reponses/en-cas-de-greve/

Ces clients recevront automatiquement, sous un mois, un code ouvrant droit à 50% sur un prochain voyage, à condition de le réserver sous 30 jours. Aucune démarche supplémentaire n’est requise.



SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs de vérifier la circulation des trains la veille à 17h sur les sites et applications SNCF.

Conscient de la gêne occasionnée, SNCF Voyageurs est pleinement mobilisée pour accompagner, informer et assister les voyageurs.