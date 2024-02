Information spéciale du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise courses du samedi 23 mars

Déjà 3.700 inscriptions enregistrées au 14 février.

Afin de conserver une qualité d’accueil pour les coureurs et coureuses et une organisation efficace, les inscriptions sont limitées sur l’ensemble des courses :

marathon 800 dossards, mara3 150 équipes, semi-marathon 2.300 dossards, 12km 1.300 dossards, 8km 900 dossards

Une liste d’attente est mise en place avec inscription automatique (ex : 1 désistement génère automatiquement la prise en compte du premier nom de la liste d’attente)

Nous sommes ravis de voir les inscriptions progresser ce qui signifie que la manifestation plaît, chaque année, de plus en plus, à un plus grand nombre.

Nous vous rappelons également que les tarifs changent le 1er mars.

Le comité d’organisation souhaite une bonne préparation à tous !