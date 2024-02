Deux apprentis du CIFA de Mercurey représenteront la Bourgogne-Franche Comté au 19e concours national du meilleur croissant au beurre d'Isigny

Bravo à Killian Cognard (1er prix) et Toni Mantione (2e prix) pour leurs qualifications à la finale nationale. Ils rejoindront les 20 autres qualifiés pour la finale qui se jouera en Normandie les 2 et 3 avril. Pour cette dernière étape du concours un nouveau défi attendra les participants

avec deux épreuves au lieu d’une ! Les candidats devront d’abord confectionner

12 croissants puis une viennoiserie revisitée selon un thème imposé. Aux côtés de Deborah Libs, le jury qui évaluera les participants sera constitué́ de professionnels reconnus de la boulangerie, de Meilleurs Ouvriers de France, d’organisateurs du concours et de représentants de la Coopérative Isigny Sainte-Mère. Les deux apprentis, issus du CIFA Jean Lameloise de Mercurey, représenteront la Bourgogne-Franche Comté pour cette 19e édition du concours national organisé par la coopérative d'Isigny Sainte-Mère en partenariat avec l’Association Nationale des Professeurs de Boulangerie. La viennoiserie préférée des Français et emblème du savoir-faire français devrait mettre en avant Killian et Toni.