La restauration d’un petit monument emblématique de Fontaines : « La Niche », un sujet abordé à l’Assemblée Générale ordinaire de Fontaines Patrimoines.

Une quinzaine de personnes était présente à l’assemblée générale ordinaire de l’association Fontaines Patrimoines créée en 2022.

Christian Bottussi, président de l’association a, en préambule de l’AG, remercié Monsieur Gelin, adjoint au maire et Monsieur Descieux, conseiller départemental du canton.

Assisté de Marie Lecestre, trésorière, et de Michel Bonnot, secrétaire, auxquels il a ajouté les autres guides bénévoles, Christiane Favero, Pascale Rappenaud, Roger Présumey et Denis Duputel, le président a rappelé la disparition de Claude Prost : « C’est le moment pour moi de vous faire partager une pensée pour notre ami Claude Prost qui nous a fait bénéficier de toute son énergie pour terminer l’escalier des carrières. »

Le quorum étant atteint, le président a demandé à chacune des personnes présentes de se présenter. Il est ensuite passé à son rapport moral.

Après un rappel des objectifs de l’association contenus dans les statuts : visibilité du patrimoine, aide à la valorisation et à la restauration des patrimoines fontenois, sensibilisation du jeune public, participation à l’organisation en réseau des associations patrimoniales du Grand Chalon et participation à la commission d’attractivité du territoire du Grand Chalon, le président est entré plus en détail dans chaque rubrique.

Il a mis un accent sur la participation à l’organisation en réseau des associations patrimoniales du Grand Chalon en parlant de deux chantiers.

« Le premier chantier que nous avons pris en main est la création d’un répertoire des associations patrimoniales avec pour objectif d’obtenir une place à part entière sur le site internet du Grand Chalon.

Le deuxième chantier est la création d’une fiche d’inventaire du patrimoine qui sera mise à la disposition des communes pour être centralisé au niveau du Grand Chalon.

Notre action a pour but de faire prendre conscience aux décideurs du Grand Chalon et des collectivités territoriales qui en dépendent que le patrimoine de Pays est un levier de l’attractivité du territoire. »

Pour finir, il a rappelé les liens entre les acteurs de Fontaines : Fontaines Patrimoines, le GREF, la mairie de Fontaines.

« Vous avez pu constater la coopération étroite entre Fontaines Patrimoines et le GREF. Les deux associations travaillent en osmose, le GREF étant pour nous un puits de science inépuisable. La complémentarité de nos deux associations donne du poids à notre action en faveur du patrimoine et à notre représentativité auprès de la municipalité » a ajouté le président et s’adressant à la municipalité : « J’ai plaisir à souligner le soutien inconditionnel que nous apporte Madame le Maire et son équipe, aussi bien matériellement que moralement. Merci à eux »

Rapport adopté à l’unanimité.

La parole a été donné à la trésorière Marie Lecestre pour le bilan financier.

Des recettes 2023 bien supérieures à celles de 2022 dues à 2 postes, les dons et les subventions. Les dons : grâce à l’association "les amis de l’église St Just" qui a cessé son activité et qui les a généreusement désignés comme donataire de son solde de trésorerie et les recettes au chapeau après la représentation théâtrale au lavoir du Quart Canot. Les subventions : la subvention municipale qui a augmenté et la subvention départementale pour la représentation théâtrale au lavoir du Quart Canot. L’association présente une trésorerie saine avec un bilan positif.

A la suite du bilan 2023, Marie Lecestre a présenté le prévisionnel en espérant continuer sur la lancée :

« Nombre de visites en constante augmentation depuis la création de notre association (79, 287, 326) avec le souhait pour 2024 de continuer cette progression, …. Différents projets d’animation, atelier de tailleurs de pierres, nous permettraient d’attirer d’autres groupes d’enfants, ces projets ne pouvant bien sûr être effectifs que si nous obtenons les subventions nécessaires à leur réalisation ».

Le bureau a décidé de proposer le maintien du montant de cotisations : 20 € pour les adhérents et 10 € pour les guides bénévoles.

L’association toujours en ébullition a sous le coude encore plein de projets comme la visite du village avec certains lavoirs, la Maison du patrimoine, l’église, certains calvaires, des maisons remarquables, une nouvelle journée d’animation avec la sculpture sur pierre, la visite des carrières…

Un avant-projet de restauration du four à pain de l’ancienne école de garçons a été rédigé, de même que pour la restauration de l’oratoire de notre Dame de la Délivrance, ces deux projets seront prochainement proposés à Madame le Maire par l’association.

Pour terminer, Christian Bottussi a expliqué le fonctionnement de l’application GEOCACHING. C’est une application qui met en réseau des acteurs de plein air. Cette activité consiste à retrouver dans la nature, à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone des boites cachées par d’autres personnes. Il y a 7 caches sur la commune de Fontaines dont 5 au niveau des lavoirs.

Les rapports ayant tous été entérinés, la parole a été donnée à Philippe Gelin adjoint à la mairie et ensuite à Jean-Christophe Descieux conseiller départemental.

Philippe Gelin a adressé un grand merci aux bénévoles pour le travail de mise en valeur de la commune. « Vous débordez d’idées, idées pertinentes mais il y a des arbitrages budgétaires et il n’est pas possible de tout faire même si on essaie de donner le maximum. Félicitations pour vos actions… »

Jean-Christophe Descieux s’est engagé à voir au niveau du département comment faire pour développer encore plus le tourisme dans la région et les communes.

Le président a clos l’assemblée générale et il a invité les participants à partager le verre de l’amitié.

C.Cléaux