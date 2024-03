Les 9 et 10 mars prochain, Châtenoy-le-Royal va accueillir la huitième édition du salon « Vins-Plaisirs ». Un événement devenu incontournable, lorsque le printemps pointe le bout de son nez.

Laissez-vous guider par le Rotary Chalon Saint-Vincent et partez à nouveau à la découverte des grandes régions viticoles françaises. L’Alsace, le Beaujolais, le Bugey, la Champagne, le Jura, le Languedoc-Roussillon, la Lorraine, les Pays de la Loire, la Provence, la Vallée du Rhône et bien sûr la Bourgogne seront au rendez-vous. Au total, vingt-deux vignerons qui vous proposeront durant deux jours leur dernière production.

Deux nouveautés

Au fil des ans le salon a acquis une notoriété certaine chez les professionnels de la vigne, notoriété qui se manifeste par une grande fidélité, puisque, sur les vingt-deux vignerons qui seront à Châtenoy-le-Royal le second week-end de mars, dix-neuf tenaient déjà un stand en 2023. Fidélité qui n’empêche pas l’innovation avec la participation pour la première fois du vignoble des Cévennes.

Une nouveauté pouvant en cacher une autre, les organisateurs, toujours soucieux d’apporter un plus à leur manifestation, ont décidé de mettre au programme deux ateliers dégustation animés le samedi et le dimanche à partir de 11 heures par Alice Raquillet, bercée dans l’univers du vin depuis sa plus tendre enfance.

En parallèle, neufs représentants des métiers de bouche essaieront de montrer aux visiteurs attendus en nombre qu’en France plus peut-être qu’ailleurs les plaisirs gourmands sont variés et innombrables.

Au profit de deux associations

L’entrée au salon sera gratuite mais des verres de dégustation seront vendus au prix de 4 euros l’unité et de 20 euros les six au profit de l’ONG malgache Soakilonga et de l’association locale L’Outil en Main.

Le salon « Vins-Plaisirs » sera ouvert samedi 9 mars, de 10 heures à 19 heures, et dimanche 10 mars, de 10 heures à 18 heures, à la salle des fêtes, avenue Maurice Ravel, à Châtenoy-le-Royal. Parking assuré. Restauration sur place. Tombola gratuite.

Gabriel-Henri THEULOT