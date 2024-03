La compétition commence au festival Chefs op’ !

En plus des traditionnels Prix du public et Prix des lycéens et des étudiants, le festival récompensera l’un des longs-métrages en compétition cette année d’un Prix du jury remis par cinq professionnels du cinéma. Les premiers films de la sélection ont été diffusés hier soir : Foudre de Carmen Jaquier et Quitter la nuit de Delphine Girard.