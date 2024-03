CIFA JEAN LAMELOISE - 24 jeunes apprentis, majors de leurs promotions en 2023, distingués

Ils sont les meilleurs de leurs promotions sur l'année 2023. Et le CFA interprofessionnel de Mercurey a souhaité les distinguer de la plus belle des façons.

En présence de Jean-Philippe Boyer - Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat 71, d'Emmanuelle Dupuis - Vice Présidente du Grand Chalon, Rémy Rebeyrotte - député, Olivier Tainturier - Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon et Nathalie Volatier, élue au sein de la chambre des métiers et de l'artisanat régional, ce sont 24 apprentis au parcours méritant et tous majors de leurs promotions au cours de l'année 2023, qui ont été distingués et chaleureusement applaudis.

"Curiosité, créativité et surtout persévérance ont été au coeur de votre formation" a rappelé Emmanuel Dechamp, directeur de l'établissement, qui est forme chaque année plus de 1200 apprentis, le premier en Bourgogne-Franche Comté. "Un bel endroit avec des talents et des compétences" mis en avant ce jeudi soir dans les locaux du CFA. Une manière aussi de saluer l'accompagnement des familles, des formateurs et des maîtres d'apprentissage, a insisté de son côté, Jean-Philippe Boyer.

Au nom du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit, a rappelé la "fierté du Grand Chalon d'avoir sur son territoire un tel établissement et des jeunes qui ont fait le choix de l'apprentissage", avant de remercier tout le travail mené dans le cadre de Viva Factory. "Les vedettes de la soirée, c'est vous" a lancé Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon sur Saône, avant d'insister sur le chamboulement national autour de l'apprentissage. Des chiffres qui viennent réaffirmer la volonté de l'Etat de pousser toujours plus loin le chemin de la reconnaissance de cette voie d'excellence. Pour rappel, à l'échelle nationale, 65 % des apprentis décrochent un emploi dans les six mois de leur sortie de formation... et à Mercurey, ce taux dépasse les 80 %. Comme quoi, quand le savoir-faire est là... l'emploi est au rendez-vous.

Laurent Guillaumé

BOULANGERIE

Abdourahman MANSARAY COSTILLE - CAP Boulanger

Déborah BARBIER - BP Boulanger

CUISINE

Justine GARITAINE - Bac Pro cuisine

Lylian Christian TRILLEAU - CAP Cuisine

SERVICE RESTAURATIOn

Rogita IMERAJ - CAP Commercialisation et service en hôtel café restauration

Mathias VAN COILLIE - BP Arts du service et commercialisation en restauration

Allan JOURDAIN - BP arts de la cuisine

COMMERCE/GESTION/VENTE

Chloé BASSET - Bac Pro métiers du commerce et de la vente

Justine ROY - CAP équipier polyvalent du commerce

Clément PROUVEE - BTS MCO

Eva BONNET - BTS Assurance

PHOTOGRAPHIE

Valentine ROGER - BTM Photographie

BOUCHER

Margot GERMAIN - CAP Boucher

Mathieu JANDARD - BP Boucher

CHARCUTERIE - TRAITEUR

Antoine CHELMINIAK - CAP Charcutier traiteur

Laura MANIEWSKI - BP Charcutier traiteur

Joris MOREAU - MC employé traiteur

PATISSIER - CHOCOLATIER - GLACIER

Stéphane ALBIN - CAP Chocolatier confiseur

Noémie ECARNOT - CAP Pâtissier

Alex GOSSET - CAP glacier fabricant

Paul BRICHON - BTM Pâtissier

Loïs BEREIZIAT - BTM Chocolatier

COIFFURE

Jeanne SIMONET - CAP Métiers de la coiffure

Malaury VELUT - BP Coiffure

Sheryne Myriam EL YAZGHI - MC Coiffure coupe couleur