De nouvelles machines à sous au Casino de Santenay !

Une installation nocturne, affairée et réalisée sous étroite surveillance, réglementation des jeux oblige !

C’est toujours un évènement pour les amateurs de jeux d’argent et de hasard ! Le Casino de Santenay a récemment fait l’acquisition de six nouvelles machines à sous, pour le plus grand plaisir de ses clients.

Une nuit trépidante s’est abattue sur l’établissement : la mise en place de ces bijoux de divertissement doit respecter une procédure sous contrôle.

Un ballet commence

Les six nouvelles machines à sous furent installées en pleine nuit : une initiative destinée à garantir que ces nouvelles attractions soient opérationnelles dès le lendemain matin. Info-chalon a assisté à cette prouesse logistique qui ne manque pas de susciter l’admiration, tant l’arrivée massive de machines de jeu est rare.

Tout le monde sur le pont !

Dès 4 heures du matin, toute l’équipe du Casino JOA de Santenay était mobilisée, secondée par des spécialistes : les techniciens de la programmation des machines, et les employés de la S.F.M (Société de Fourniture et de Maintenance). La procédure qui encadre cette installation respecte les règles strictes régissant les Casinos et doit être contrôlée

Les spécialistes ont œuvré avec précision et efficacité. Les techniciens ont veillé à ce que chaque détail soit parfaitement réglé. La SFM, société mandatée par le Ministère de l’Intérieur, s’assure que chaque programme est conforme et que le taux de redistribution est respecté.

Place à la nouveauté

Tandis que les nouvelles machines, proposant une vingtaine de jeux, trouvent leur place, de plus anciennes sont envoyées dans un autre casino du groupe JOA, ou vouées à la destruction. Info-chalon reviendra prochainement sur le cheminement d’une machine à sous pour être soigneusement détruite, car, comme nous le confirme Éric Vessot, directeur des jeux : « Là aussi, toute une série de règles doivent être scrupuleusement respectées ».

En ce premier trimestre, le Casino de Santenay a vu défiler pléthore de chanceux, repartis sourire aux lèvres (lire les jackpots de février).

Tout est donc fin prêt pour les joueurs : les nouvelles machines à sous du Casino de Santenay sont là, étincelantes et prêtes à faire de chaque tour une opportunité de gagner gros !

Le saviez-vous ? Clin d’œil d’Info-chalon

L’inventeur de la machine à sous ne s’appelait pas Jack Pot, mais Charles Fey.

Nathalie DUNAND

Casino JOA de Santenay

À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon

9, avenue des Sources (21590 Santenay)

Tél. : 03 80 26 22 44

