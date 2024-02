L’ambiance du Casino JOA de Santenay s’est enflammée en deux jours !

Plus de 100 gagnants en deux jours, dont 2 jackpots exceptionnels, pour un total supérieur à 175 900 € remportés. Un début de vacances généreux !

Lundi 19 février, c’est un jackpot avoisinant les 50 000 € qui est tombé

Aux alentours de 19 h 30, l’ambiance du Casino s’est enflammée : notre gagnante jouait dans le patio extérieur sur la machine JJBX quand sa mise de 1,76 € lui a rapporté gros !

Mardi 20 février, c’est un gagnant qui remporte 40 000 €

Cette fois-ci, c’est grâce à une superbe “Quinte Flush Royale à Pique” que notre heureux gagnant remporte le magnifique chèque de 40 000 € sur la machine Game King Poke.

Mardi, seulement le deuxième jour de cette semaine et pourtant, le nombre de jackpots remportés dépasse les 100 gagnant(e)s !

175 991 € voici le total des gains remportés.

Les jackpots s’enchaînent pour le plus grand bonheur de nos heureuses et heureux gagnants !

De grandes nouveautés au mois de mars

Le casino accueillera prochainement de nombreuses nouveautés en salle des machines à sous : nouvelles machines à sous, nouveaux jeux, nouvelles animations seront les maîtres mots du mois à venir !

Les jackpots : comment cela fonctionne ?

Le principe du jackpot s’appuie sur le taux de redistribution à la somme reversée par une machine à sous selon les mises effectuées. Ce taux est fixé par l’État. Il est de 85 % minimum ; c’est-à-dire que, pour 100 € investis dans une machine, 85 € sont redistribués en gains.

Le casino ne peut cependant jamais savoir quand la machine va payer. Chaque machine a une fréquence de gain aléatoire qui lui est propre... Tout n’est qu’une question de mathématiques et de statistiques. En parallèle, la société mandatée par le Ministère de l’Intérieur, la Société de Fourniture et Maintenance (SFM), s’assure que chaque programme est conforme et que le taux de redistribution est respecté.

