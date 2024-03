Une série de feux ce mercredi soir en Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à plusieurs reprises ce mercredi soir et dans la nuit, pour une série d'incendies. A Mâcon, peu avant 19h, rue de Provence, les soldats du feu ont été appelés après le signalement de fumées blanches sortant des canalisations. Une intervention similaire quelques minutes plus tard du côté de l'avenue Kennedy à Chalon. Peu avant 21h, du côté de la rue de Bourgogne, c'est un feu d'appartement qui a nécessité le déploiement de 17 sapeurs pompiers et 5 véhicules, sans gravité.

Peu après 1h30 du matin, au Creusot, rue Maréchal Foch, c'est un début d'incendie d'une Twingo qui a mobilisé un équipage.

Peu après 5h du matin, rue de la Guerlande à Châtenoy le Royal, un feu d'essieu arrière sur un poids-lourd a nécessité une intervention.

Enfin, à Ecuisses, peu après 5h30, au niveau de l'étang de Bondilly, les sapeurs pompiers sont intervenus pour un feu sur un véhicule.