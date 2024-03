CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Julien Odoul (RN) réagit à l'augmentation des loyers des résidences étudiantes du CROUS

Communiqué du Rassemblement national Bourgogne-Franche-Comté

Jeudi 7 mars, le conseil d’administration du CROUS de Bourgogne Franche-Comté a voté l’augmentation de 3,5% des loyers des résidences universitaires à la rentrée prochaine.

Alors que 41% des jeunes de 18 à 24 ans sont aujourd’hui en situation d’insécurité alimentaire sévère et qu’un jeune sur dix a déjà dormi dehors, cette augmentation des loyers CROUS vient s’ajouter à la liste des coups portés au pouvoir de vivre des étudiants.

Il y a quelques jours, le gouvernement macroniste a supprimé plus de 900 millions d’euros dans le budget du ministère de l’Enseignement supérieur malgré la situation de précarité de bon nombre d’étudiants qui deviennent les dommages collatéraux de choix politiques scandaleux.

En Bourgogne Franche-Comté, les chiffres de la précarité étudiante sont inquiétants : les distributions alimentaires attirent de plus en plus de monde et le repas à 1 euro du CROUS a triplé son nombre de bénéficiaires. À partir de ce constat, comment expliquer ce nouveau coup de matraque ?

Le groupe Rassemblement National dénonce cette décision honteuse et apporte tout son soutien aux étudiants, victimes des politiques de casse et de rentabilité qui fragilisent toujours les mêmes.