19 mars 2024 : Les Anciens Combattants en Afrique du Nord se souviennent

Pour ces Anciens Combattants, tous âgés de 80 ans et plus, ce devoir de mémoire ils tiennent à le transmettre aux générations qui les suivent, par respect pour leurs camarades Morts pour la France, mais aussi pour faire savoir que le dévouement à son pays, à cette terre de leurs ancêtres qui eux aussi ont fait l’Histoire, n’est pas un vain mot quand on veut vivre en paix dans le respect des uns et des autres.

En commémorant la fin des combats en Algérie le 19 mars, suite aux accords signés la veille à Evian entre la France et les représentants d’une Algérie indépendante et souveraine, les Anciens Combattants tiennent à rappeler qu’ils sont cette dernière génération du feu de cette France qui vit en Paix et que cette Paix est nécessaire pour un bon équilibre entre les hommes et les femmes qui composent cette Nation forte de sa démocratie.

Le Comité local de la FNACA est là pour continuer ce devoir de mémoire soutenu par la Municipalité de Chatenoy le Royal et son maire Vincent Bergeret lequel était entouré de Françoise Vaillant, Conseillère départementale. du Père Jean Robert Courtot, curé de la Paroisse du Bon Samaritain; du Major, François Piani, Commandant la Brigade de Gendarmerie Nationale de Châtenoy le Royal. Etait excusée, mais présente par la pensée, Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire .

Moments de recueillement au préalable sur les tombes des deux châtenoyens morts au combat en Algérie, Gérard Montrol et René François, avant de déposer des gerbes aux deux monuments aux morts de la commune et d’entendre les messages de la FNACA et de la Secrétaire d’Etat chargée des Anciens Combattants.

Un verre de l’Amitié, offert par la Municipalité a ensuite été partagé par tous dans la salle des Charmilles.

JC Reynaud