EUROPEENNES - Week-end d’action militante en Saône-et-Loire pour le Rassemblement National

Communiqué de presse du Rassemblement National de Saône et Loire

Après l’immense succès du lancement de la campagne de Jordan Bardella pour les élections européennes, la Fédération du Rassemblement National de Saône-et-Loire a participé au grand week-end d’action nationale. Aurélien Dutremble entouré de nombreux militants se sont rendus sur les marchés de Saint Germain-du-Bois et de Chagny les 16 et 17 mars, pour aller présenter aux habitants et badauds, les grands axes du programme de Jordan Bardella.

Le 9 juin, deux projets européens s’opposent. L’Europe de Macron qui impose la submersion migratoire, l’explosion des prix, l’écologie punitive et qui méprise les peuples. L’Europe des peuples, portée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui défend l’arrêt de l’immigration, la hausse du pouvoir d’achat, l’écologie positive et le respect des Français.

Un seul jour, un seul tour, un seul vote : vivement le 9 juin pour stopper Emmanuel Macron et préparer l’alternance pour la France avec Marine Le Pen et Jordan Bardella.