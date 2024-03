Ls employeurs de l'hôtellerie-restauration de Chalon ont ouvert leurs portes 

L’enquête BMO « Besoins de Main d’Oeuvre » 2023 sur le bassin de Chalon-sur-Saône a fait apparaitre que les serveurs de restaurant et commis de cuisine, ainsi que les aides, apprentis, employés de cuisine sont les quatrième et cinquième métiers qui concentrent la plus forte part des projets de recrutements, ces projets de recrutement étant jugés par ailleurs difficiles.

L’objectif souhaité par les agences France Travail est d’amener des personnes en majorité issues d’autres milieux professionnels, sur les métiers de l’hôtellerie-restauration qui proposent de nombreuses offres d’emploi et qui peinent à recruter.

Dans un premier temps, une communication large vers les demandeurs d’emploi, ainsi qu’une détection via les conseillers de France Travail, ont permis de réunir une vingtaine de personnes intéressées par la découverte de ces métiers. Une première réunion s’est déroulée à l’agence France Travail de Chalon Nord début 4 mars, afin de leur présenter la situation du bassin d’emploi de Chalon sur ce secteur professionnel, leur communiquer des informations sur les métiers proposés, et de leur proposer d’adhérer à une seconde étape du parcours plus concrète.

Dans un second temps, une dizaine de personnes ayant adhéré à ce parcours s'est retrouvée le lundi 18 mars pour une découverte concrète des métiers dans les hôtels IBIS Chalon Nord.

À 8h45 : accueil commun à l’hôtel Ibis Rouge (restaurant Le Gourmand, av. Georges Feydeau) pour un groupe de 10 demandeurs d’emploi, des conseillers France Travail et les deux gérants des hôtels IBIS Rouge et Nord. Alice Cantin la directrice, Ludovic Arias, Chef de Salle Maître d’Hôtel ont accueilli les participants pour découvrir le service du petit déjeuner, la réception ou encore l’entretien des chambres.