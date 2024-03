Clap de fin pour l’équipage « En 4L Colette », participantes au 4L Trophy 2024

Info Chalon les a suivi de près, ça y est Émilie et Eva l’ont fait ! Elles ont parcourus les 6500 kilomètres les menant sur la ligne d’arrivée du 4L Trophy.

Et comme les images valent mieux que des mots, voici ci-dessous la vidéo réalisée par Émilie qui retrace leur incroyable aventure.

Ce jeudi 21 mars, encore sur leur petit nuage, les deux collègues, désormais devenues amies ont organisé un pot de remerciement pour tous leurs sponsors*, famille et amis, sans qui rien n’aurait été possible.

Un moment fort en émotions et pleins de convivialité à l’image de ces deux super « nanas » courageuses et pleines de vie !

C’est rempli de souvenirs et des étoiles pleins les yeux qu’elles se sont confiées à Info Chalon : « On ne se rend même pas vraiment compte de ce qu’on a fait, tant cette aventure est incroyable et inoubliable ».

Une chose est sûre, ces deux là sont désormais liées pour la vie : elles ont même ramené une petite folie de cette aventure avec elles en se faisaient tatouer leur numéro d’équipage et le prénom « Colette » en lettres arabiques, doux nom donné à leur fidèle 4L, celle qui les a accompagnée jusqu’à la ligne d’arrivée !

Info Chalon félicite Eva, Émilie et Colette bien sûr pour l’accomplissement de ce rêve !



Amandine Cerrone.

