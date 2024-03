Samedi 30 mars pour clore la 21e Semaine de la Danse, c'est à vous de danser !

DJ Set ouvert à tous les publics : plus on est de fous plus on danse !

Samedi 30 mars | 21h | Auditorium

Vous avez aimé danser au son du DJ Set de Kurt Cowbell l'année dernière ? Vous adorerez laisser parler votre corps sur le dancefloor le dernier soir de la Semaine de la Danse, samedi 30 mars à 21h avec aux platines : Aylan Vaidi, Léon Janicot, Elias Cousin Roze et Gaëtan Cudel.

Tout le monde enlève ses chaussures pour mieux enflammer le dance floor ! A vous de danser, à vous de laisser parler vos corps : plus de complexes, plus de timidité, plus de stress !

Renseignements à l'accueil du Conservatoire ou au 03 85 42 42 65.

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon