Dans le cadre du festival Les Utopiks : 'LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH'

VEN 05 AVR. — 20H PETIT ESPACE, Espace des Arts

SAM 06 AVR. — 17H PETIT ESPACE, Espace des Arts

Au 19e siècle, dans le village alsacien d’Illfurth, d’étranges phénomènes secouent la famille Burner. Joseph, 7 ans et Théobald, 9 ans, sont soudainement atteints d’un mal mystérieux et spectaculaire. Les autorités religieuses s’accordent pour déclarer les deux enfants possédés par des esprits démoniaques et procèdent à leur exorcisme. Natif de ce village, le comédien et metteur en scène Lionel Lingelser s’empare de cette légende ancestrale avec l’équipe du Munstrum. À travers le personnage d’Hélios, avatar fantasmé de l’enfant qu’il était, il convoque ses démons et part à la rencontre de sa « blessure intime ». Il tombe le masque et tire un fil imaginaire et poétique entre ces histoires croisées, leurs abîmes, dans un saisissant voyage initiatique.

