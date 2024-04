Journée de mobilisation de l'action sociale : La CGT Santé Action Sociale tire la sonnette d'alarme

Jeudi 4 avril, le secteur de l'action sociale se mobilise à Chalon-sur-Saône pour réclamer des augmentations de salaires et davantage de moyens. À l'appel de la CGT Santé Action Sociale, les salariés du social, du médico-social et et de la protection de l'enfance dénoncent un secteur à bout de souffle qui souffre d'un manque d'attractivité. Plus de détails avec Info Chalon.