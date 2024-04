Pollution aux particules fines dans la Nièvre et le Doubs ce lundi

Des particules de sable saharien remontent actuellement sur la France et devraient impacter notre région pour la journée de demain, entrainant une hausse des concentrations en particules PM 10 . Ces particules devraient rester en altitude mais pourraient impacter les reliefs entrainant un dépassement du seuil d’information et de recommandation pour demain 8 avril 2024 sur les départements du Doubs et de la Nièvre.

L’arrivée de pluie attendue pour mardi 9 avril permettra d’améliorer notablement la situation.