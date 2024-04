La French Tech Bourgogne-Franche-Comté a été désignée « Capitale French Tech de l’année 2024 »

La French Tech Bourgogne-Franche-Comté devient la Capitale French Tech de l’année 2024.

Le titre lui a été décerné par un comité de sélection composé de personnalités représentatives de l’écosystème French Tech partout en France : Marie Adeline-Peix (Bpifrance), Jérôme Berger (Orange Ventures), Clara Chappaz (Mission French Tech), Maud Franca (Banque des Territoires), et Maya Noël représentée par Flavia Roland (France Digitale).

Le projet présenté par l’équipe de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté s’est distingué par sa cohérence en s’appuyant sur un écosystème local dynamique qui incarne au quotidien des ambitions fortes pour la tech.

De nombreuses initiatives et rendez-vous seront au programme de cette édition 2024 de la Capitale French Tech de l’année : rencontres avec des investisseurs, événements mettant en valeur les startups French Tech 2030 et French Tech Next40/120 présentes sur le territoire, production d’une série de vidéos présentant l’écosystème Tech de Bourgogne-Franche-Comté et ses atouts, annonces French Tech Tremplin...

Terre d’innovations technologiques, la Bourgogne-Franche-Comté s’est illustrée par une coopération exemplaire entre acteurs publics et privés. L’écosystème tech de Bourgogne-Franche-Comté rassemble plus de 400 startups (dont 150 startups adhérentes et 50 partenaires adhérents) et 5 lieux totem (Village by CA à Dijon ; TEMIS Technopole à Besançon ; 25 rue Gambetta à Mâcon ; INKUB à Nevers et Mattern Lab en Nord Franche-Comté) mais aussi un réseau d’accélérateurs et incubateurs d’excellence (DECA-BFC, Propulseur, Toaster Lab, les Docks numériques, INOBYZ, Village by CA, etc.).

Un tel écosystème tech, couplé à un riche héritage industriel, constituent un terreau fertile pour les startups industrielles. Elles peuvent notamment s’appuyer sur de nombreux atouts locaux : compétences techniques, pôles de compétitivités d’exception (Nuclear Valley, Pôle Véhicule du Futur, Polymeris, PMT-Pôle des microtechniques, etc.), infrastructures de recherche et réseaux d’entreprises établies. En témoignent les récentes implantations d’ŸNSECT à Dole (French Tech Next40/120), d’ITEN à Chalon-sur-Saône (French Tech Next40/120), d’INOCEL (French Tech 2030) et de H2SYS à Belfort (French Tech 2030), de SINTERMAT à Montbard (French Tech 2030) et de JIMMY au Creusot (French Tech 2030).

L’attribution du titre «Capitale French Tech de l’année» s’inscrit dans la continuité des recommandations du French Tech Finance Partners. Cette distinction est une nouvelle étape dans les actions de la Mission French Tech en faveur de l’égalité de l’accès aux financements dans tous les territoires (tel que le programme French Tech Rise).

En 2024, la French Tech Bourgogne-Franche-Comté va fédérer autour d’elle l’ensemble du réseau Capitales et Communautés autour de son projet. Elle bénéficiera d’un appui de la Mission French Tech pour organiser sur son territoire des moments de rencontres entre startups, investisseurs et acteurs du secteur public et privé. Des évènements à rayonnement national et international auront ainsi lieu en Bourgogne-Franche-Comté et notamment la Rentrée de la French Tech, à l’automne 2024, qui sera l’occasion d’une rencontre nationale des startups industrielles.

Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Energie : « La French Tech est un vrai moteur de la réindustrialisation innovante et durable de la France avec 60 nouvelles usines ouvertes en 2023 par des startups ! La sélection de la French Tech Bourgogne-Franche-Comté - au cœur d'un très beau territoire d'industrie - comme Capitale de l’année autour de la thématique des start-up industrielles illustre cette réussite. »

Marina Ferrari, Secrétaire d’État chargée du Numérique : « Partout sur le territoire, et grâce à l’accompagnement des équipes de la Mission French Tech, nos startups créent des emplois et participent au dynamisme économique de nos régions. Le titre de Capitale French Tech de l’année met à l’honneur ces initiatives et valorise ceux qui les mettent en œuvre au quotidien. Félicitations à la French Tech Bourgogne-Franche-Comté pour son engagement au service des startups industrielles ! »

Clara Chappaz, Directrice de la Mission French Tech : « La French Tech Bourgogne-Franche-Comté a présenté un dossier avec des projets ambitieux pour cette jeune Capitale créée en 2023. C’est tout un écosystème local (start-up, acteurs publics et privés, entrepreneuses et entrepreneurs) qui associe ses efforts et talents pour créer des solutions innovantes. Le titre Capitale de l’année va donner une véritable impulsion à toutes les autres Capitales et à tout l’écosystème Tech français et européen. »