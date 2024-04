CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Hervé Dumaine mis au coin

Sans aucune explication publique ni information auprès du principal intéressé, la distribution des places au sein du conseil municipal a été revisitée ce mercredi soir. Alors qu'à la précédente séance plénière, Hervé Dumaine avait osé s'interroger sur le montant des investissements porté par la ville de Chalon, dans un contexte budgétaire de plus en plus délicat, évoquant le risque tôt ou tard d'une fiscalité de rattrapage, la sanction est tombée. Le chevalet indiquant sa place aura été une nouvelle fois déplacé. En l'espace d'un mandat, l'ex bras droit de Gilles Platret, figure incontournable de son investiture de 2014, aura fait le tour de l'horloge municipale. D'abord à droite du premier magistrat, il avait été relégué sur l'aile droite au milieu des élus de la majorité municipale avant de passer depuis mercredi soir de l'autre côté... au milieu des élus d'opposition municipale.

Alors toujours membre de la majorité municipale ? La réponse est venue officiellement en toute discrétion sur le site internet de la ville de Chalon.. Certains apprécieront sans doute le courage de l'explication d'autant plus quand on met en avant les notions de démocratie et de respect d'opinion.

L.G