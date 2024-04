L’Association Bulles de Bourgogne dévoile l’affiche de la 5ème édition du Salon de la Bande Dessinée

Un Salon qui aura lieu le 16 & 17 novembre 2024

Vendredi 12 avril à 19 heures 30, à la librairie spécialisée ‘L’Antre des Bulles’ situé 32 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée de présentation par l’Association Bulles de Bourgogne de l’affiche de la 5ème édition du Salon de la Bande Dessinée.

Un événement qui se déroulait en présence de Dominique Rougeron, conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Jean Pascal Lebrat, Président de l’association ‘Bulles de Bourgogne’ assisté de Florent Bouteillon, Vice-président et de nombreux partenaires et sponsors : La Région Bourgogne Franche-Comté, le Département, La Ville de Chalon, le Grand Chalon, Optic 2000, Ménager-Cadeaux, L’En-Jeu, Chocolats Wettling, Le petit Monde de Tentations, Aubade, BDSL, Sympathy for the Vinyl…

Extrait du discours de Jean Pascal Lebrat : « Bonjour et bienvenue à tous ! Nous avons souhaité vous inviter à la présentation de la nouvelle affiche du Salon BD qui aura lieu les 16 et 17 novembre à la Salle Marcel Sembat à Chalon. C’est surtout l’occasion de vous retrouver pour un moment convivial. Je tenais à remercier l’ensemble des pouvoirs publics, nos sponsors privés et fidèles depuis le premier jour en 2019 lorsque Florent et moi avons lancé l’idée d’un lieu et d’un moment mettant en valeur la Bande Dessinée, le livre, la lecture [...] Il y a également des personnes que je souhaiterais remercier, ce sont tous les bénévoles et les adhérents qui œuvrent toute l’année et pas seulement le weekend de novembre pour que le salon ait lieu dans des meilleurs conditions. Tous participent aux nombreux rendez-vous de la lecture et du livre que la mairie et les services, les bibliothèques, Le Comité des Foires organisent sur Chalon. Autant de moment qui sont là pour donner envie à nos jeunes et aux familles de lires […] La saison 2023 a rassemblé 2500 visiteurs (27% d’enfants), soit une progression de 33% chaque année. Pour conclure, je peux vous annoncer que la BD prochaine est prête et sera diffusée au salon. C’est d’ailleurs le même auteur, Victor Lepointe qui nous a fait l’affiche de la B.D. enfin, j’aimerais remercier toute l’équipe de l’Antre des Bulle qui nous accueille aujourd’hui et tout particulièrement Florent ! ».

Dominique Rougeron : « J’excuse Monsieur le Maire car il n’a pas pu se libérer de ses obligations mais sachez que la ville remercie tout ce travail qui est fait autour de ce salon de la B.D qui est une belle animation pour la ville de Chalon. C’est un bel événement qui rassemble énormément de monde et cela couvre autant les enfants, que les adultes et les personnes âgées et je trouve que tout événement autour du livre est intéressant puisque nous sommes dans une ère où le livre est un peu à l’abandon par rapport à plein d’autres activités. Je pense que tout ce qui peut mettre en avant le livre, est toujours très intéressant surtout au niveau de la Bande Dessinée puisqu’on est sur quelque chose beaucoup plus ludique que le roman et je pense que cela peu toucher toute une catégorie de population. Donc merci à vous et c’est avec plaisir qu’on ira vous rencontrer au mois de novembre. Merci également aux bénévoles ! ».

S’en suivait un petit buffet de l’amitié.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B