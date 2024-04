Emmanuel Mère vous donne rendez-vous le 19 avril au magasin « Space Cycles »pour une séance de dédicaces de son tout nouvel ouvrage : « Le Bicycliste »

Doit-on réellement vous le présenter ?

Auteur de sa 38ème publication avec ce nouvel ouvrage et correspondant de presse pour le JSL depuis 2009, vous avez déjà sûrement croisé Emmanuel Mère, figure emblématique de l’agglomération chalonnaise.

Cet amoureux de littérature, qui s’est lancé dans l’écriture en 1993 avec un recueil de poésie, sort aujourd’hui un tout nouvel opus, cette fois, orienté sur un autre de ses grands amours : le vélo !

« (…) j’ai longtemps hésité à l’idée de produire un écrit sur le cyclisme. Non que cela ne me soit pas attirant, bien au contraire, mais je ne sentais pas forcément légitime. (…) Mais voilà ! Il a suffi d’une demande moult fois répétée, (…) pour que j’invite ma plume d’écrivain à se tremper dans l’encre des mes souvenirs cyclistes ». Extrait tiré du prologue de « Le Bicycliste », par Emmanuel Mère, auto-édition 2024.

Emmanuel Mère précise à Info Chalon : « Ce livre ce n’est pas un livre centré sur moi, c’est un livre d’un passionné de vélo qui parle de sa passion. Il est destiné à ceux qui aiment le cyclisme bien sûr mais pas que, ceux qui aiment lire aussi. Cet ouvrage, il traite du vélo au sens large. À l’image de la vie, en vélo : tu gagnes, tu perds, tu stagnes, tu tombes et tu relèves ! ».

Et on peut dire que c’est réussi ! Cette publication, tantôt autobiographique, tantôt historique ou encore tantôt philosophique, se dévore d’une seule traite.

À la tête de 275 000 kilomètres au compteur ; ça en fait des coups de pédale ! ; et 140 montées au dessus de 2000 mètres, l’auteur san-remois vous conte quelques unes de ses anecdotes cyclistes, de sa plus tendre enfance jusqu’à aujourd’hui, vous fait voyager avec lui sur son vélo et vous raconte ses différentes rencontres au cours de ses kilomètres parcourus à deux roues.

Enfin, l’essence même de ce livre repose sur le dépassement de soi : « Le sport c’est le combat de la vie ».



Rendez-vous donc ce vendredi 19 avril de 15h à 19h pour une séance de dédicaces avec l’auteur au magasin « Space cycles » à Chatenoy-le-Royal.

Emmanuel Mère enchaînera ensuite avec le salon du livre de Paray-le-Monial les 20 et 21 avril.

Vous pouvez aussi directement vous procurer son ouvrage « Le Bicycliste » sur son site web ici.



Amandine Cerrone.