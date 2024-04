Retour sur le repas de Printemps du Comité de quartier Clairs-Logis-Coubertin

Dimanche 21 avril 2024, le Comité de quartier Clairs-Logis-Coubertin donnait rendez-vous à la Salle municipale Camille Pissaro pour son traditionnel repas de Printemps.

Au menu :

Gougères et feuilletés de bienvenue et apéritif

Terrine de campagne accompagnée de sa salade bressane

Andouillette ou mignon de porc sauce vigneronne

Pomme de terre grenaille

Faisselle à la crème et sucre

Framboisier

Café ou thé

«C'était un bon après-midi comme on les aime. Tout le monde était satisfait, on s'est bien amusés et le repas était excellent. On remet ça pour la Fête des Pères», nous confie Roger Blaind, le président du Comité Clairs-Logis-Coubertin.

Les 28 convives de cette nouvelle édition ont également reçu la visite de Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de l'adjoint en charge du monde associatif et de l'e-administration qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati