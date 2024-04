25 nouveaux lieutenants de louveterie recrutés en Saône et Loire

Le préfet de Saône-et-Loire procède au renouvellement de 25 lieutenants de louveterie sur les 20 circonscriptions du département à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée maximale de cinq ans.

Un lieutenant de louveterie concourt, sous l’autorité du préfet, à la régulation et à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.

Conseiller technique de l’administration sur les problèmes particuliers et ponctuels posés par la gestion de la faune sauvage, il dirige les chasses et battues administratives (préfectorales ou municipales) et en assure la responsabilité technique.

Il est également mobilisé pour la prévention des dommages causés par le loup sur les troupeaux domestiques (surveillance des troupeaux, mise en œuvre de tirs de défense en soirée ou à l’aube).

Ses fonctions, exercées dans l’intérêt général, sont bénévoles. De ce fait, il doit avoir la capacité à assumer matériellement et financièrement les charges qui y sont liées (matériel, déplacements) et faire preuve de disponibilité.

Ce recrutement par circonscription est présenté ci-après :

Tout candidat intéressé est invité à transmettre un dossier complet de candidature, jusqu’au dimanche 16 juin 2024, à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire (DDT) :

soit par voie postale : DDT de Saône-et-Loire, service environnement, unité milieux naturels et biodiversité, 37 boulevard Henri Dunant, CS 80140 − 71040 Mâcon cedex

soit par mail : [email protected]

Le dossier de candidature est téléchargeable sur le site Internet départemental de l’État :

https://www.saone-et-loire.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Chasse-et-gestion-de-la-faune-sauvage-chassable/Lieutenants-de-louveterie/Recrutement-de-25-lieutenants-de-louveterie-pour-la-periode-du-1er-janvier-2025-au-31-decembre-2029