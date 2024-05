CHALON TENNIS DE TABLE - Retour sur un week-end riche en résultats

R2 : AS Villeneuve la Guyard 1 / Chalon TT 1 6-8

Victoire importante de l’équipe 1 qui assure son maintien pour l’année prochaine en terminant 6ème, belle réussite de nos joueurs !

D1 : Chalon TT 2 / Saint Rémy TT 3 8-10

Une défaite salée après une grosse rencontre qui envoie notre équipe à la 7ème place et en position de descente.

D2-A : Chalon TT 3 / Chagny TT 3 13-5

Victoire importante la aussi ! Grâce à cette dernière notre suite termine à la 6ème place et tout comme l’équipe 1 se maintien !

D2-B : Chalon TT 4 / Saint Rémy TT 4 15-3

Énorme victoire de nos joueurs qui ont réalisés un carton plein cette saison et finisse à la 1ère place. La montée devrait être de mise mais avec la descente de la D1 rien n’est moins sûr.

D3 : Chalon TT 5 / Macon TT 6 5-13

Une rencontre intéressante avec des matchs menant à la belle. Après cette rencontre notre D3 termine à la 5eme place.

Une fin de saison mitigé entre maintien, descente et potentielle montée.

Retenons le positif et apprenons du négatif pour continuer à progresser.

Et n’oublions pas la 1ère phase incroyable qui a été réalisé !

Merci à tous les joueurs pour cette saison, continuons d’écrire l’histoire du club l’année prochaine.