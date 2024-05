Enorme succès de la compétition Interclubs d’athlétisme à Chalon-sur-Saône

Plus de 800 athlètes ont performé sur la journée !

Dimanche 12 mai au stade de l’ECA de Léo Lagrange à Chalon-sur-Saône, le club d’athlétisme chalonnais présidé par Bernard Lubin, assisté d’une quarantaine de bénévoles recevait dans le cadre de la compétition interclubs 12 équipes de Nationale 2 réparties en 2 niveaux A et B.

L'occasion pour le club chalonnais de monter en division supérieure ou de défendre son niveau mais surtout de ne pas descendre en division inférieure, face à des équipes qui étaient toutes affûtées.

Lors de cette grande fête de l’athlétisme, 12 clubs étaient présents et chaque club devaient présenter deux femmes et deux hommes sur toutes les disciplines de l'athlétisme (100, 200, 400, 800, 1500, 3000, marche, 100/110m haies, 400m haies, 3000m steeple, longueur, hauteur, triple, perche, poids, javelot, disque, marteau et relais 4x100m et 4x400m) ainsi que 6 juges.

En fin de journée chaque performance réalisée était analysée et il était attribué un certain nombre de points aux clubs pour un classement final par équipe. Photographie d’un juge chalonnais très connu parmi les 80 juges présents!

L'ECA qui se situe en division Nationale 2A et, avec près de 45 500 points, avait terminé à la 2ème place l'an dernier, derrière Mâcon mais seulement 2 points devant Dijon.

Info-chalon était présent lors de cet événement pour couvrir un grand nombre de disciplines :

Une compétition qui s’est déroulée en présence de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap et aux associations, de Jean Luc Durand, Vice-président à l’O.M.S

