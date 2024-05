AVIS DE DECES - Madame Monique BERT née VERY

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE



Philippe, Annie, et Sylvie ses enfants et leurs conjoints ;

Nadine, sa belle fille ;

ses petits-enfants et arrière-petites-filles ;

son frère Michel et sa belle sœur Eliane ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Monique BERT

née VERY

à l'aube de ses 88 ans.

La cérémonie aura lieu jeudi

16 mai 2024, à 13h15 au Crématorium de Bourgogne de Crissey.

Monique repose à la chambre funéraire de Crissey.

La famille remercie l'EHPAD de Korian Bel Saône pour leur dévouement et leur gentillesse.

Ni fleurs ni plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Monsieur Aimé BERT

Et son fils

Monsieur Jean - Michel BERT