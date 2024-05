Donner un vélo, ses accessoires ou des pièces détachées ? Direction l’Espace PaMA à Chalon-sur-Saône

Infochalon continue de vous informer sur les lieux où donner les objets dont vous ne vous servez plus. L’économie circulaire a une double valeur : réutiliser au lieu de jeter ; et offrir la possibilité à ceux qui ont peu de moyens d’acquérir des biens à prix solidaires (voir articles Donner-Petits objets ; Donner-Objets encombrants).

Espace PaMA : l’apprentissage et l’entretien du vélo

L’Espace PaMA, association de « PArtage et Mobilités Actives » partage les locaux de la Bricothèque du Chalonnais, dans cette maison située sur la rocade, entre le stade Garibaldi et face à l’OPAC.

Son objectif premier est le développement des « mobilités actives » dans le paysage urbain : entendez par là celles qui se font sans moteur et, en dehors de la marche, il reste le vélo ! Pour promouvoir la circulation à vélo, PaMA s’est doté des deux lieux dont le point commun est l’esprit participatif et l’autonomie.

— La Vélo école : « Apprenez les bons réflexes à vélo ». Judith Un œuvre à « (re)mettre en selle » toute personne désireuse de circuler à vélo en ville. Ça, c’est le volet apprentissage (https://espacepama.org/formation/).

— Atelier PaMA : Grâce à une adhésion annuelle modique (25 €), on vous apprend comment réparer votre cycle. Vous serez guidé et assisté, vous disposerez de tous les outils et matériel nécessaires, mais c’est bien vous qui effectuerez les gestes. L’idée est bien sûr que vous deveniez autonome pour l’entretien et la réparation de votre vélo, une assurance pour des trajets cyclistes en toute sérénité.

Vous avez également la possibilité de faire marquer votre vélo pour faciliter son identification en cas de vol.

Les dons

Dans cet atelier, les dons sont les bienvenus. Un vélo, du matériel cycliste, tout sera utile et réemployé. Les cycles qui peuvent l’être sont retapés, prêtés ou revendus autour de 50 €.

Partenariat

L’Espace PaMA collabore avec d’autres associations telles que Vélo sur Saône, FNE 71, ACTE, ou le Fablab du Chalonnais.

Les Cafés Réparations (5 par an) sont le fruit de ces partenariats : « Un objet* en panne, défectueux. Apportez-le. Ensemble, nous essaierons de le réparer ! » (* petit électroménager, appareil électrique, vélo, jouet, outil de bricolage, hi-fi, machine à coudre…).

Le prochain Café Réparation est vendredi 17 mai à la Maison de quartier des Charreaux (15 h 30 à 18 h 30).

Nathalie DUNAND

Plus d’infos :

Espace PaMA : 14, rue du Général Duhesme à Chalon

Ouvert le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30

Vélo École : Rue Raoul Ponchon

Ouvert le mercredi de 14 h à 15 h 30

Tél. : 07 83 17 25 11

Mail : [email protected]

Site : espacepama.org/atelier

Café Réparation : [email protected]él.

Tél. : 07 68 01 35 37