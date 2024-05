L'édition 2024 de la bourse de l’association minéralogique du Bassin minier a fait le plein

Pour cette édition 2024, l’association minéralogique du Bassin minier avait fait le choix de mettre en avant la minéralogie départementale avec un fort accent sur le Morvan. De très jolis spécimens ont ainsi été présentés au public, jeune et moins jeune, afin de faire découvrir toute la richesse minéralogique et l'histoire minière qui caractèrise notre département. Marie-Claude Jarrot, accompagnée de nombreux élus Montcelliens, a répondu à l'invitation de l'association, comme chaque année. Tout au long du week-end, la trentaine d'exposants venus parfois de bien loin, ont ainsi exposé leurs trouvailles et réalisations dont de nombreux bijoux. Un joli moment particulièrement bien attendu par les nombreux collectionneurs et amateurs de minéraux de la région.

L.G