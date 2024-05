FINAL FOUR - BASKET FAUTEUIL - Hyères s'incline face à une équipe du Cannet efficace

Alors que les joueurs de l'Elan attendent leur tour, Hyères s'est lourdement incliné sur le parquet du Colisée. Après deux premiers quart temps très équilibrés, les Varois ont laissé Le Cannet s'installer dans le match, provoquant les fautes. Le dernier quart dest avéré comme une simple formalité pour Le Cannet qui s'impose sur le score de 95 à 68, devenant le premier finaliste de ces Final Four. Place désormais aux joueurs de l'Elan, équipe inattendue à ce stade de la compétition. Match à 18h au Colisée - entrée gratuite

