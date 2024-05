ELECTIONS EUROPENNEES - Jean Lassalle et Willy Schraen annoncés en Saône et Loire et en Côte d'Or

DÉPLACEMENT DE L'ALLIANCE RURALE EN CÔTE-D'OR ET SAÔNE-ET-LOIRE

LE MARDI 28 MAI 2024

En présence de Jean Lassalle et de Willy Schraen



9h30 : Thème : Enjeux, atouts et défis de la viticulture au Domaine Pigneret Fils

Adresse : 2 rue Vingelles 71390 Moroges .



17h : Thème : Élevage extensif et loup, visite d’une bergerie et élevage bovin

Adresse : Monsieur Baudion Nicolas 1 rue Albrieux - 21320 La Lochère



19h30 : Réunion Publique en présence de Jean Lassalle, Évelyne Guillon et Willy Schraen, qui annonceront à cette occasion la composition de la liste Alliance Rurale .

Adresse : Pouilly Auxois-Sud-Expo - Lieu dit en Gibassier, 21320 Créancey