VACANCES - Comment payer une colonie de vacances à vos enfants ?

Source d'épanouissement indéniable, les colonies de vacances permettent aux enfants et adolescents de découvrir une multitude d'activités, de se faire des copains, de développer leur sens du vivre-ensemble, de se dépenser allégrement dans un cadre adéquat et de s'émanciper en profitant d'un séjour loin des parents… Bref, elles ont de nombreux avantages ! Mais encore faut-il avoir les moyens de les offrir à ses bambins. Si peu de chiffres existent, un rapport parlementaire de 2013 estimait qu'une journée en colonie de vacances coûtait en moyenne 63 €, soit plus de 400 € la semaine, sachant que l'inflation est depuis passée par là… Différentes aides peuvent néanmoins vous aider à les financer.



LA CAF EN RENFORT

Si vous êtes allocataire de la Caisse d'allocations familiales (CAF), vous pouvez bénéficier, sous conditions de ressources, de l'aide aux vacances enfants (dite AVE) ou de l'aide aux vacances sociales (AVS) destinée aux foyers les plus fragilisés, voire des deux cumulées. Ces allocations permettent de financer une partie du coût d'un séjour en colonie de vacances d'une durée de 5 à 15 jours, une fois par an. Le montant de la prise en charge varie en fonction du quotient familial du foyer et peut atteindre 80 % du prix, et même 95 % pour un enfant handicapé, sous réserve d'un plafond.



Les bénéficiaires sont informés de leurs droits en début d'année, via leur espace personnel sur Caf.fr. Une fois en possession de ces informations, ils doivent se rendre sur le portail dédié Vacaf.org afin d'y chercher un centre de vacances labellisé pour y réserver le séjour. Quelque 4 000 destinations de vacances sont proposées partout en France.



LE NOUVEAU PASS'COLO



Alors que les colonies de vacances connaissent une certaine désaffection depuis la crise sanitaire (1,33 million de départs sur l'année scolaire 2022-2023, contre 1,44 million en 2018-2019 selon l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire), l'État a lancé une nouvelle aide au printemps 2024 : le « Pass'colo ».



Ce coup de pouce ne s'applique qu'à un seul séjour effectué durant l'année civile des 11 ans de l'enfant. Néanmoins, s'il n'est pas utilisé cette année-là, il pourra être reporté une fois, l'année des 12 ans. Cumulable avec les autres aides aux vacances, il s'élève entre 200 € et 350 € en fonction du quotient familial du foyer, sachant que ce dernier doit être inférieur à 1 500 € (ce qui équivaut à 4 000 € maximum de ressources mensuelles pour un couple avec un enfant à charge).



Si vous êtes allocataire CAF ou MSA, rendez-vous sur votre espace personnel en ligne pour connaître votre quotient familial. À défaut, vous pouvez vérifier votre éligibilité sur Jpa.asso.fr/passcolo, le site de l'association Jeunesse au Plein Air. Vous devez ensuite vous rendre sur le portail Jeunes.gouv.fr/passcolo pour choisir un séjour conventionné « Pass colo ». Il s'agit des structures conventionnées Vacaf.



LA COLO APPRENANTE



Encore méconnu, le dispositif Colos apprenantes a déjà permis à plus de 300 000 enfants de partir en séjours depuis 2020. Il cible des offres qui associent le renforcement des apprentissages et des activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.



Si ces colos de qualité sont accessibles à tous, seuls les publics les plus fragilisés bénéficient du financement de leur séjour, à savoir ceux en situation de handicap, relevant de l'aide sociale à l'enfance, vivant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone de revitalisation rurale, mais aussi, ceux qui ne rentrent dans aucune de ces catégories mais dont le foyer affiche un quotient familial inférieur ou égal à 1 500 €.



L'enveloppe peut atteindre 100 % du coût de la colo, dans la limite de 100 € par nuitée pour des séjours compris entre 4 et 8 nuitées. C'est ici la collectivité ou l'association partenaire (appelée prescripteur) qui avance les frais d'inscription, avant de percevoir l'aide prévue. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si elle participe au dispositif.



Plus d'infos sur : Jeunes.gouv.fr/colos-apprenantes

Julie Polizzi