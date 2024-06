Le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise remet un chèque de 4 600 euros à l'association Spirit of Josette

Dans le cadre de « La Fête à Josette », événement caritatif multi-activités qui s'est déroulé ce week-end à Givry, le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise a remis un chèque de 4 600 € à l’association organisatrice, Spirit of Josette.

Cette association fabrique des fauteuils, adaptés à tout type de handicap, qui peuvent être poussés par un ou plusieurs coureurs à pied, ou tractés par un vélo, sur routes ou sentiers roulants. Il sont destinés à être prêtés à des particuliers, des établissements spécialisés ou des EHPAD, pour des balades ou des courses.

Le montant de ce don est issu du produit des « Œnolions ». Il s'agit d'une vente aux enchères de vins de la Côte chalonnaise, qui a été organisée pour la deuxième fois en avril 2024 par le Lions Club, en s'appuyant sur la grande générosité de plus de 50 viticulteurs de la Côte Chalonnaise (voir notre article)

Christophe Rouillaud, Président de Spirit of Josette, a grandement remercié le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise pour ce don, et plus généralement, pour son investissement dans le Handisport

Pour en savoir plus sur Spirit of Josette : https://www.spiritofjosette.fr/